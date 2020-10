Grote "trilwagens" gaan op zoek naar heet water in Balen, Dessel en Mol

Onderzoekscentrum VITO stuurt de komende twee weken drie "trilwagens" de baan op in de kempen. Dat zijn grote vrachtwagens die om de 40 meter stoppen om te checken of er heet water onder de grond zit. "De wagens hebben een zware trilplaat waarmee ze trillingen in de grond sturen, tot 4000 meter diep", vertelt Ben Laenen van VITO. "Er zijn kleine meettoestelletjes aan verbonden die de trillingen opvangen, en zo kunnen we een soort van echografie maken van de bodem en zien waar er heet water zit."

VITO wil het heet water oppompen en omzetten in groene stroom. Ook in Limburg en Nederland zal er naar heet water gezocht worden met de trilwagens. Dat gebeurt in Lommel, Pelt, Bergeijk en Valkenswaard.