Opvallend meer leden bij studentenverenigingen door corona:  voor activiteiten zijn er zelfs wachtlijsten

Meer dan andere jaren sluiten studenten zich aan bij een studentenvereniging en dat is een tendens bij alle universiteiten in Vlaanderen. De belangrijkste reden voor die stijgende ledenaantallen is de nood aan sociaal contact. "We hebben momenteel heel weinig les aan de rechtenfaculteit van de UHasselt, en de helft daarvan is ook nog eens online", zegt voorzitter Charlotte Cams van studentenvereniging Themis UHasselt. "Daardoor zijn meer studenten geneigd om zich aan te sluiten bij een studentenvereniging, want zo kan je toch nog mensen leren kennen."