Oudenaarde stuurt nachtverzorgers naar oudere inwoners: "Zo kunnen ze langer thuis blijven wonen"

Sinds een maand zet het OCMW van Oudenaarde 2 nachtverzorgers in. Tussen 22.00u tot 04.00u kunnen ze langsgaan bij oudere inwoners die zorg of hulp nodig hebben. Tussen 04.00u en 06.00u kunnen ze bijspringen in een woonzorgcentrum, als dat nodig zou zijn. Al 8 inwoners boven 65 doen nu een beroep op de nachtverzorging. Het project loopt in Oudenaarde en deelgemeenten. De zorg is gratis voor de gebruikers, en wordt door de overheid betaald.