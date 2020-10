Politie onderschept 65 kilogram cocaïne in Gentse haven: "Drugs met magneten aan een schip gehangen"

Afgelopen weekend kon de politie een grote lading drugs onderscheppen in de Gentse haven. De drugs zaten verstopt tussen een lading steenkool in een schip. Opmerkelijk is dat de smokkelaars ook een deel van de drugs in een stalen omhulsel hadden gestoken dat met magneten aan het schip was bevestigd. De drugs hebben een straatwaarde van 3,2 miljoen euro.