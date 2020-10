Evangelische christen tegenover progressieve "pitbull": wie zijn vicepresidentskandidaten Mike Pence en Kamala Harris?

Voor ze senator werd in 2017 was Harris de eerste zwarte en vrouwelijke procureur-generaal van Californië. Ze was gekend als een harde vrouw en schopte al eens tegen de schenen van heel wat progressieve Democraten. Zo zou ze niet progressief genoeg zijn in standpunten rond politiehervormingenen en de doodstraf. In 2014 ging ze nog in beroep tegen een juridische uitspraak dat de doodstraf "ongrondwettelijk" noemt.