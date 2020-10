President Trump belooft gratis coronabehandeling met antilichamen

Donald Trump heeft al ruim 24 uur geen symptomen meer vertoond van besmetting met het coronavirus. Hij is ook al meer dan vier dagen koortsvrij. Dat meldde zijn arts Sean Conley in een mededeling van het Witte Huis woensdagavond. De president werd vorige week vrijdag opgenomen in het ziekenhuis en mocht drie dagen later naar huis, om daar verder te herstellen.