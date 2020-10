Randgemeenten rond Brussels Gewest vrezen toeloop nu cafés daar dichtgaan

De burgemeester van Dilbeek Willy Segers is bezorgd, want Dilbeek grenst aan Molenbeek en Anderlecht. "Wij gaan meer politietoezicht houden om alles beter in kaart te kunnen brengen. We weten ook dat er een tiental horecazaken in Dilbeek zijn waar regelmatig een Brussels publiek zit. Dus die uitbaters gaan we ook aanspreken zodat zij ons op de hoogte kunnen houden. En wij hopen ook op steun van de aangrenzende Brusselse politiezones om de grensgebieden mee in de gaten te houden. Het is niet de bedoeling om de horeca in Dilbeek te sluiten, maar als blijkt dat er overlast is door een toename van cafébezoekers vanuit Brussel, dan moeten we toch overwegen om maatregelen te nemen."