Restaurant in Oostrozebeke steunt cafébazen: “Wij sluiten ook om 23 uur”

Het eet- en praatcafé nam deze opvallende beslissing omdat ze solidair willen zijn met de cafés, zegt De Marez. “Wij zijn een restaurant, dus zijn die strengere regels niet van toepassing. Maar wij willen solidair zijn met onze collega’s in Oostrozebeke. Wij doen dat al vanavond, het coronavirus start niet vrijdag. Wij willen ook een aanzuigeffect vermijden dat mensen die een café moeten verlaten daarna bij ons komen."

De Marez vraagt zich af waar minister van Volksgezondheid Vandenbroucke (SP.A) zich op baseert. “Hij zegt dat cafés broeihaarden zijn. Dat is al sterk uitgedrukt. Maar hier bijvoorbeeld zijn die tracingfiches nog nooit opgevraagd!", zegt De Marez fel.

De restaurateur maakt ook de vergelijking tussen een kleine gemeente en een stad. “Ik heb de cijfers opgezocht. Hier in Oostrozebeke zijn er 4 besmette inwoners op 8.000. Het horecaweefsel is hier ook al beperkt als je het vergelijkt met een stad. Moeten daarom overal dezelfde regels gelden? En zoals altijd zijn er ook altijd goede en slechte leerlingen in de klas”, besluit De Marez.