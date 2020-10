Ruim 80 banen bedreigd bij Antwerpse vestigingen van oliebedrijf ExxonMobil

Tegen het einde van 2021 wil het Amerikaanse oliebedrijf ExxonMobil in totaal zo’n 320 jobs schrappen in België. Het bedrijf heeft onder meer vestigingen in de Antwerpse haven, in Zwijndrecht en in Meerhout. In die Antwerpse vestigingen zijn 60 tot 80 banen bedreigd. Dat schrijft Gazet van Antwerpen.