Staking bij zuivelfabrikant Milcobel in Schoten voorbij

“Milcobel heeft een bedrag per jaar anciënniteit uitgewerkt en dat voorstel is aanvaard met 72 procent.” zegt Yvan De Jonge van de socialistische vakbond. “Zo krijgen werknemers die jaren bij Milcobel hebben gewerkt een groter deel van de koek. We zijn dan ook nu de staking aan het beëindigen.”

Door de staking is er 300 ton melk in de silo’s blijven zitten. Die melk wordt nu verwerkt in veevoeder, maar dat brengt minder op.