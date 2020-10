Technische problemen op kanaal Dessel-Schoten: 11 bruggen defect

"Onze technische ploeg is meteen op pad gegaan om de bruggen in kwestie naar beneden te halen", zegt Lilianne Stinissen van De Vlaamse Waterweg. "Voor het wegverkeer viel de hinder dus goed mee. Maar voor de scheepvaart zullen de problemen nog lang aanslepen, al hopen we het technische defect zo snel mogelijk te verhelpen."

De oorzaak van het defect is nog niet bekend.