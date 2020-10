Tips om mensen veilig thuis te ontvangen die niet tot uw nauwe contacten behoren

Bij de ontvangst draagt iedereen een mondmasker. Begroet elkaar vanop afstand. Anderhalve meter blijft de norm, zowel binnen als buiten. Geef geen hand, knuffel of kus aan elkaar. Je kunt wel een elleboog of een voet geven of een buiging maken.

Iedereen doet best zijn of haar eigen jas uit. Geef elke gast een vaste zitplaats, bijvoorbeeld in de zetel of aan de tafel en zorg dat er anderhalve meter afstand is tussen de gasten. Die afstand geldt natuurlijk niet voor mensen uit hetzelfde huishouden of voor mensen die nauwe contacten zijn van elkaar. Gasten gaan onmiddelijk naar de hun toegewezen plaats en hangen beter niet rond in huis.