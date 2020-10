Twee jaar na val in kasteelvijver van Gaasbeek overlijdt Kurtis

Twee jaar geleden was de vierjarige Kurtis op klasuitstap aan het Kasteel van Gaasbeek toen hij in de vijver van het park viel. De jongen werd in kritieke toestand uit de vijver gehaald en overgebracht naar het ziekenhuis. Sindsdien lag hij in een coma. Dinsdag liet zijn mama op de Facebookpagina 'Justice for Kurtis' weten dat de jongen overleden is.