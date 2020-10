Twee mannen schuldig bevonden aan aanslag op winkelscentrum in Kenia

Op zaterdag 21 september 2013 vielen vier mannen het winkelcentrum Westgate binnen in de Keniaanse hoofdstad. Ze gooiden met granaten en schoten in het wilde weg op handelaars en klanten in het luxueuze winkelcentrum. Nadien verschansten ze zich in het gebouw.



De veiligheidsdiensten konden de aanslag pas na vier dagen beëindigen. Toen ze eindelijk in het winkelcentrum konden, vonden ze de levenloze lichamen van de vier daders.



Op 22 oktober zal de rechter de straf van de twee Kenianen bepalen, de mannen riskeren tot 20 jaar cel.