De verkoop van huizen en appartementen stijgt: Belgische vastgoedmarkt bloeit weer op na coronacrisis

"We zien dat veel kopers zich na de lockdownperiode extra gretig op de markt hebben gestort", aldus Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be. "Het gaat om een inhaalbeweging. Tijdens de lockdown konden konden mensen moeilijker vastgoed kopen." Verkoopdeals werden vaak sneller afgesloten en dat heeft een effect gehad op de gemiddelde prijzen. "Maar we verwachten dat dit een tijdelijk fenomeen is. Die inhaalbeweging komt vroeg of laat ten einde."