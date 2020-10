Veel vandalisme in station van Kortrijk: “Op 5 jaar tijd meer dan 100 incidenten”

In het station van Kortrijk is er veel vandalisme. Dat blijkt uit cijfers van de NMBS, die opgevraagd zijn door het Vlaams Belang. Er waren de afgelopen 5 jaar meer dan 100 gevallen van vandalisme. Het gaat dus om gemiddeld 20 feiten per jaar. Kortrijk staat daarmee, na Brussel-Zuid en Charleroi-Zuid, op de derde plaats.