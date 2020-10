Waalse regering in quarantaine: Valérie De Bue (MR) test positief op corona

De volledige Waalse regering gaat preventief in quarantaine. Dat heeft de woordvoerder van Elio Di Rupo (PS), ook lid van de Waalse regering, meegedeeld in een persbericht. De Waalse minister van Toerisme en Bestuurszaken Valérie De Bue (MR) is vanochtend positief getest op het coronavirus.