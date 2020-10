Nieuw zonnepanelenpark Brabanthal Leuven: "Voor 70 procent energie zelf verbruiken" 

Het nieuwe zonnepanelenpark bevindt zich in een open veld naast de Brabanthal, en niet op het dak zoals het oorspronkelijk wel de bedoeling was: "Het leek inderdaad een logische keuze en dat hebben we door het studiebureau ook laten bekijken, maar het dak leek niet sterk genoeg om er een ganse serie zonnepanelen bovenop te leggen", zegt voorzitter Erik Jacquemyn: "Het dak op zich is wel stevig genoeg want er kunnen veel licht- en geluidsinstallaties aangehangen worden, en er kan zelfs nog een halve meter sneeuw bovenop. Maar in het begin van de jaren 90 is er nooit bij stilgestaan dat er ook nog zonnepanelen op gelegd zouden worden."