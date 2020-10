25 jaar geleden: "Eerst werd "Het busje komt zo" meegezongen, daarna slingerde men bierglazen naar ons hoofd"

Oosterlaar: "Bij Ajax-Grasshoppers stond in het contract dat we het twee keer achter elkaar moesten spelen. Bij de tweede keer werden we massaal uitgefloten. Terecht." (NRC, december 1995)

"Het raarste optreden was in het Olympisch Stadion, bij een Champions League-wedstrijd van Ajax. Voor ons hadden de Sjonnies al opgetreden. Ze zeiden tegen ons: "Doe maar twee keer "Busje Komt Zo"." Weten jullie het zeker? De eerste keer vonden mensen het prachtig. 30.000 mensen zongen mee: "Busje komt zo, busje komt zo." Maar de tweede keer was het hele stadion het zat. Diezelfde 30.000 man begon ons uit te fluiten. In drie minuten gingen we van op handen gedragen naar weggehoond." (3 voor 12)

"Er stonden na enkele maanden nog optredens gepland terwijl het succes al voorbij was. Toen moesten we met gevaar voor eigen leven toch zingen. We kregen de bierglazen naar ons hoofd geslingerd. Nee, dat was niet leuk meer." (Het Belang van Limburg, december 2000)