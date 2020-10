3 miljoen euro steun voor lokale radio's en regionale televisiezenders

De Vlaamse regering keert meer dan drie miljoen euro steun uit voor lokale radio’s en regionale televisiezenders. De 117 lokale radio's krijgen elk 1.250 euro. Daar zijn ze bij stadsradio Halle enorm blij mee, zegt initiatiefnemer André Segers: "Elke cent die we krijgen is welkom, we kunnen dat zeer goed gebruiken. Want de kosten blijven natuurlijk, we hebben ons internet, onze huur en elektriciteit die we moeten betalen. En dat terwijl er praktisch geen inkomsten zijn. Dus fijn dat we wat steun krijgen van de minister."