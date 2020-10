Lerares uit Tielt is 1 van de 7 Vlaamse leerkrachten in commissie “Beter onderwijs”: “Ik ben heel fier”

De leerkrachten die na moeten denken over het verbeteren van het onderwijs doen dat samen met 7 onderwijsexperten. Charlotte Luyssen is als enige West-Vlaamse gekozen uit bijna 1.000 kandidaten. “Ik ben er heel fier op. Toen ik het telefoontje kreeg, was ik er 2 dagen ondersteboven van. Ik stelde me kandidaat in een opwelling, dus ik had het niet echt verwacht.”