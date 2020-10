"Fat Bear Week" in Alaska: En de dikste beer is... 747! "Hij bedankt de zalm en de kleine beertjes"

"Sinds 2004 is 747 uitgegroeid tot misschien wel de grootste en zwaarste beer aan Brooks River", schrijven de rangers. "Desondanks was dit nog maar zijn eerste Fat Bear-kampioenschap. Hij ging vol voor zijn gewicht dit jaar en zag er in juli al uit alsof hij de winter makkelijk door zou komen. Toch at hij nog door totdat hij eind september met zijn buik over de grond sleepte. Toen we hem vroegen wat hij nu van plan was, keek hij ons alleen maar aan en wandelde hij naar de Jacuzzi aan Brooks River, een van zijn favorietje visplekken."

Op Facebook laten de rangers ook nog weten dat 747 de zalm in de rivier bedankt voor zijn hoge vetgehalte, het heldere koude water van Brooks River om een fantasische gastheer te zijn, en alle kleine beertjes die hij opzij duwde om zich toegang te verschaffen tot de beste visplek van allemaal."