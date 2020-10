Agentschap Natuur en Bos waarschuwt wandelaars: "Paddenstoelenpluk nog altijd verboden en gevaarlijk"

"Net zoals bij het overtreden van een ander verbod, staan er ook sancties op paddenstoelenpluk", zegt Deduytsche. Hij is boswachter in de Vlaamse Ardennen. "Als we zien dat je maar een klein beetje paddenstoelen plukt, volgt er meestal een verwittiging. Er zijn groepen wandelaars die soms met 3 tot 8 kg paddenstoelen plukken. Als die betrapt worden, moeten we een PV opstellen, en volgt meestal een administratieve sanctie, zoals een GAS boete. Als we zien dat het om een écht grote hoeveelheid gaat - 100 kg bijvoorbeeld -, dan zal het parket bekijken of het gaat om een commerciële activiteit, en dan is de sanctie nog zwaarder."