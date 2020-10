Antwerpse studentenverenigingen hebben dit jaar opvallend meer inschrijvingen: “Blijkbaar hebben studenten nood aan sociaal contact"

De studentenclubs moesten daarom andere, nieuwe manieren zoeken om hun leden te werven. “Ze moesten pro-actief aan de slag gaan”, vertelt Boels. “Zij die dat hebben gedaan, merken nu een grote stijging in hun ledenaantallen.” Eén van die verenigingen is ELSA van de faculteit Rechten aan de UA. Zij gooiden de ledenwerving over een andere boeg. “We zijn in de aula’s gaan speechen om onszelf te introduceren bij de nieuwe studenten. Ook zijn we met kleine standjes voor de aula’s gaan staan om lidkaarten te verkopen”, vertelt voorzitter Axel De Hoon in “Start Je Dag” bij Radio 2 Antwerpen. “Vorig jaar hadden wij 280 leden en nu al meer dan 400.”