Anzegem moet kiezen: een ringweg of 54 huizen onteigenen

Op 13 oktober zal de gemeenteraad daarover beslissen. “Het zal een rare stemming worden”, zegt Devogelaere. “7 van de 23 raadsleden en schepenen zijn op een of andere manier betrokken partij en mogen niet meestemmen. Onze algemeen directeur is alles aan het onderzoeken zodat we daar geen fouten maken. Ik laat in de meerderheid iedereen vrij om zelf in eer en geweten te stemmen. Ik weet niet wat de uitslag zal zijn, ik durf die niet te voorspellen.”

De gemeenteraad dinsdag is door COVID-19 niet toegankelijk voor het publiek maar zal wel via livestream te volgen zijn.