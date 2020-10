Basisschool Sint-Pieters-Leeuw gaat tijdelijk dicht omdat verschillende leerkrachten besmet zijn met corona

In de basisschool Sint-Lutgardis in Sint-Pieters-Leeuw vielen de voorbije dagen verschillende leerkrachten uit door ziekte. Hoeveel leerkrachten er besmet geraakten door het coronavirus, is niet bekend gemaakt. Vandaag is beslist om de school te sluiten gedurende vijf dagen. “Nadien zou het besmettingsrisico geweken moeten zijn”, zegt directeur Veerle Cannoot. “De beslissing om te sluiten werd genomen in samenspraak met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) en de algemene directie."