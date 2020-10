Binnenspeeltuin Legenturia in Zaventem sluit deuren definitief door corona: "Economisch niet leefbaar meer"

Op 12 oktober gaan de deuren onherroepelijk dicht: “We willen vooral de ruim 500.000 bezoekers bedanken die ons de afgelopen vijf mooie jaren gekozen hebben als locatie voor een middag vol plezier en shows." vertelt De Munck. "Maar door de coronacrisis is het economisch niet meer leefbaar geworden. We draaiden nog maar een derde van de normale omzet. Normaal zijn dat zo'n 35 à 40 feestjes in een weekend, nu waren er dat nog maar een twaalftal. En daar kunnen we al onze kosten niet mee betalen."