Brusselse cafés maand dicht: "Ik nodig iedereen uit in mijn stamcafé in Vilvoorde" 

“Je komt op café om allemaal samen te zijn, wij nemen allemaal onze verantwoordelijkheid, we houden rekening met de maatregelen, en dan vind ik het spijtig dat er plots beslist wordt om de cafés eerder dicht te doen." Deze caféganger heeft de oplossing gevonden: "Dit cafe blijft wel open. Als het een eetcafe is, dan kan je altijd nog wel een beetje genieten. Dan zal je wel iets moeten eten, maar als een compromis sluiten tussen drinken en eten de manier is waarop we kunnen buitenkomen, dan zullen we dat doen om nog een beetje sociaal contact te hebben".

Volgens deze cafébezoeker is het vroege sluitingsuur een maatregel om niets: “Naar mijn mening zijn er veel meer besmettingen via scholen en het openbaar vervoer. Want iedereen zit er op mekaar gepropt. Bij cafés is dat anders, daar zijn er veel meer maatregelen: tafels ver genoeg van mekaar, handen ontsmetten, maskers. Dus ik denk dat de maatregel niet veel gaat afdoen.”

Bekijk hieronder het verslag van "Het journaal":