Burgemeester Waasmunster waarschuwt via YouTube: "Ik ben bezorgd om de spectaculaire stijging van coronabesmettingen"

De gemeente had eerder al folders uitgedeeld en contactopsporing gedaan. "Maar vooral ter plaatse gaan en persoonlijk met mensen praten over bijvoorbeeld het begrip 'quarantaine' is heel belangrijk. Veel mensen interpreteren die term verkeerd. We hebben een ploeg die naar de besmette personen gaan en duidelijk gaan uitleggen wat quarantaine precies is. Mensen denken vaak dat je na 7 dagen weer vrij bent om alles te doen. Maar zo werkt het niet, en dat willen we hen goed uitleggen."