Cannabisplantage ontdekt bij bluswerken in Hekelgem

De brand ontstond in een woning aan de Brusselbaan in Hekelgem. Het vuur werd opgemerkt door een buurvrouw. Op dat ogenblik sloegen de vlammen al door het dak en er was ook veel rookontwikkeling. Er raakte niemand gewond, want de bewoners waren gelukkig niet thuis. De brandweerzones Vlaams-Brabant West en Zuid Oost-Vlaanderen kwamen ter plaatse en hadden het vuur snel onder controle.