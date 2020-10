Happy birthday Cardi B! Cardi wie? Hoe een extravagante stripper uit The Bronx een gevierde rapster en feministe werd

Het brein achter dit nummer heet dus Cardi B. De rapster wordt op 11 oktober 1992 als Belcalis Marlenis Almánzar geboren in New York. Ze groeit op in de wijk The Bronx, maar haar roots liggen in de Caraïben. Haar moeder is afkomstig uit de eilandenstaat Trinidad en Tobago, en haar vader is geboren in de Dominicaanse Republiek. Haar artiestennaam Cardi B is een knipoog naar het Cubaanse rummerk Bacardi.

De tienerjaren van Cardi B spelen zich af in de Renaissance High School for Musical Theater & Technology, maar ook in een straatbende, “the Bloods”. Wanneer ze haar studentenjob in de horeca verliest, gaat Cardi B noodgedwongen aan de slag als stripper, wat ze verzwijgt voor haar familie. Maar nu is de rapster trots op die beslissing, omdat ze zo financieel onafhankelijk kon worden, en een punt kon zetten achter haar toenmalige gewelddadige relatie. “Het heeft me gered van veel dingen”, zegt ze daarover.