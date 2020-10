CO2-uitstoot in 29 Kempense gemeenten gedaald

Dankzij 7 windmolens, een biogascentrale en heel wat zonnepanelen bij de inwoners is de CO2-uitstoot in Meerhout met meer dan een kwart afgenomen. Toch daalde, zoals in de andere gemeenten, de vraag naar energie niet of heel weinig. Daar moet dus nog iets aan gedaan worden. "We zien dat 40 procent van die vraag van de gezinnen komt, 40 procent heeft met mobiliteit te maken zoals het gebruik van de auto", zegt burgemeester Nele Geudens (cd). "Daarom willen we in ons mobiliteitsplan meer inzetten op het gebruik van de fiets of verplaatsingen te voet. Anderszijds willen we mee nadenken met onze burgers over hun specifieke situatie om daar het energieverbruik te laten dalen." Over 10 jaar willen de Kempense gemeenten dat de uitstoot met 40 procent gedaald zal zijn in vergelijking met 2011.