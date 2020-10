Nederland keurt 2 sneltests goed om corona op te sporen, "Zinvol, maar niet perfect", zegt microbioloog Herman Goossens

Toch kunnen sneltesten een nuttige aanvulling zijn, vindt Goossens. "Ik denk dat in ons land snel een visie moet komen over hoe en waar we die sneltests eventueel inzetten", besluit Goossens. "Je zou sneltest kunnen inzetten om superverspreiders op te sporen. Je moet als overheid goed kijken welke testcapaciteit er voor handen is in je land. Dan moet je beslissen: waar zet ik nu optimaal mijn antigeentesten in (sneltesten) waar mijn pcr-testen? Dat is voor Nederland anders dan bijvoorbeeld voor Duitsland of België."

Beluister hieronder het volledige gesprek met professor Goossens in "Nieuwe feiten" op Radio 1.