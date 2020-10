Hulpverlener Elien keert terug naar "monster van corona" nu haar COVID-afdeling heropent: "Je bent nooit klaar"

Elien Deneut is normaal vroedvrouw bij AZ Jan Portaels in Vilvoorde, maar tijdens de eerste golf was ze opgevorderd voor de COVID-afdeling. Linde Merckpoel van Studio Brussel zocht haar toen op om "het monster corona" concreter te maken, zodat we weten waartegen we allemaal samen vechten. Nu de COVID-afdeling in haar ziekenhuis heropent, heeft ze zich als vrijwilliger opgegeven om opnieuw mee te helpen. "Je bent er nooit klaar voor als mensen sterven, maar je weet dat dit op je afkomt."