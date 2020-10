De Federale Commissie Euthanasie als schietschijf

In tegenstelling tot de wetgever en de Commissie geven sommige critici van de euthanasiewet weinig blijk van respect voor de beroepsernst en deskundigheid van artsen maar beschouwen ze hen precies als potentiële moordende misdadigers waarop uiterst streng moet worden toegezien. Artsen zullen slechts euthanasie uitvoeren als noodoplossing, wanneer er geen redelijke behandeling van het lijden (meer) is. Het kan echter enkel op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt. Ten slotte ontbreekt elk motief waarom een arts het leven van iemand zou willen beëindigen om een andere reden dan handelen in een noodsituatie.

Het is nooit de bedoeling van de wetgever geweest dat bovenop de uitvoerende en de een of twee adviserende artsen, er nóg een orgaan zou zijn dat vòòraf elk dossier goedkeurt. Daarvoor is de Commissie niet opgericht. De Commissie heeft geen politionele bevoegdheid zoals het verrichten van onderzoeksdaden of bestraffen en ook niet de competentie over de beroepskwalificatie of de diagnose van de arts te oordelen.

Dat kan ook niet, want er zitten ook niet-artsen in de Commissie. Een jurist of een psycholoog kan de beroepsbekwaamheid van een arts niet beoordelen en ook niet inschatten of de aandoening medisch uitzichtloos is. Als volgens de arts(en), betrokken bij de euthanasie, de voorwaarden vervuld zijn en dit in het registratiedocument werd bevestigd, heeft de Commissie daarin vertrouwen. Zoals gezegd is er vóór de euthanasie de zelfcontrole van de arts én de controle door de adviserende collega(’s).