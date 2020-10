Kamala Harris scherp voor Amerikaanse aanpak van coronacrisis in "vicepresidentieel" debat met Mike Pence

Zo had Democrate Kamala Harris scherpe kritiek op de manier waarop Trump en Pence de coronacrisis in de VS aanpakken. Ze uitte ook haar twijfels over een versnelde goedkeuring van een mogelijk coronavaccin.



Critici vrezen namelijk dat Trump zo’n coronavaccin versneld wil laten goedkeuren, nog voor de presidentsverkiezingen en zonder helemaal zeker te weten of dat het veilig is. Harris zei dat ze zo'n coronavaccin alleen wil nemen, als het ook aangeraden wordt door dokters.

Het debat tussen de running mates heeft dit jaar extra belang. De kandidaten voor het presidentschap Joe Biden (77) en Donald Trump (74) zijn de oudste kandidaten die een gooi naar het ambt doen. Dat vergroot de kans dat de vicepresident ooit mogelijk voor een tijd de macht krijgt overgedragen.