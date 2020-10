Dj Dimitri Vegas speelt mee in nieuwe "Jurassic World"-film: "Ik heb nog altijd dinosaurussen in mijn studio's staan"

Over de (kleine) rol die Dimitri zal spelen, mag hij nog niets vertellen. "Ik kan en mag daar écht nog niets over vertellen. Zelfs door dit interview te doen, speel ik al een beetje met vuur. De geheimhouding is heel strikt. Als kind was ik al fan van dinosaurussen en dat is niet veranderd. Ik heb er nog altijd in mijn studio's staan", zegt Dimitri.

De opnames van de film hebben heel wat vertraging opgelopen door de coronacrisis. "Een voorwaarde om in de film mee te mogen spelen was dat ik eerst 2 weken in quarantaine moest. Ik ben waarschijnlijk de Belg die het vaakste op corona getest is de afgelopen maanden".

"Jurassic World: Dominion" zal in juni 2022 bij ons in de bioscoop te zien zijn.