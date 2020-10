Door coronacrisis verliezen studenten en flexi-jobbers broodnodige extra’s. “Sommigen hangen smekend aan de telefoon”, zegt gespecialiseerd uitzendkantoor  

Het bedrijf Now Jobs, dat ook inzet op flexibel werken, merkt dat bedrijven tegenwoordig alsmaar meer tijdelijke krachten inzetten voor hun gewone werk. Er is ook een duidelijke shift van horecajobs naar jobs in winkels. “In het begin van de coronacrisis was er veel vraag in de retailsector”, vertelt Eline David van Now Jobs. “Ze vroegen tijdelijke krachten om karren te ontsmetten of rekken aan te vullen. Intussen zijn de winkeliers vertrouwd met het systeem en doen ze vaker een beroep op flexibele arbeid.”