Extra politiecontroles in Ninove door sluiting Brusselse cafés: "Iedereen moét zich gedragen"

De burgemeester wil dat er nu nóg meer controle is en nog meer discipline in het handhaven van de coronamaatregelen."De lockdown die in Brussel is ingezet heeft gevolgen voor onze stad en de andere steden en gemeenten die rond Brussel liggen. Daarom hebben we de nodige afspraken gemaakt met de politie", zegt burgemeester De Jonghe. "Niet alleen de verstrenging vanuit de regering is belangrijk, maar er kan gemakkelijk gependeld worden vanuit Brussel en wij vermoeden dan ook dat er meer mensen van daar naar onze stad zullen afzakken. De extra controles zijn dan ook nodig."