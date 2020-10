Federale regering draagt Kris Peeters voor als vicevoorzitter Europese Investeringsbank

In een reactie aan Belga zegt Peeters vereerd te zijn met de voordracht. Zijn nominatie moet nu een hele procedure doorlopen, waarbij de EIB uiteindelijk zal moeten beslissen of het Peeters aanvaardt als vicevoorzitter. Zelf verwacht hij dat de definitieve beslissing in december of januari valt. "Tot die tijd blijf ik mijn mandaat als Europees Parlementslid uitvoeren", zegt Peeters.