Gezocht: nieuwe plaats voor het coronatestdorp in Antwerpen

De Stad Antwerpen is op zoek naar een nieuwe plaats voor het coronatestdorp. Op de huidige locatie Spoor Oost in Borgerhout start eind november de Sinksenfoor. Het gaat om een speciale wintereditie die in het leven werd geroepen, omdat de normale editie, net voor de zomer, afgelast werd. "De plannen voor de Sinksenfoor werden al gemaakt voor er sprake was van het coronatestdorp", zegt de Antwerpse schepen voor foren Peter Wouters (N-VA). "Het was dus van in het begin duidelijk dat het testdorp er maar tijdelijk kon blijven", zegt hij op Radio 2 Antwerpen.