Hotel in Roeselare ontvangt 3 wielerploegen voor de klassiekers: “Alle ploegen zitten volledig apart”

Zondag is het Gent-Wevelgem, volgende week de Ronde van Vlaanderen en 3 ploegen laten hun wielrenners logeren in het Mercure hotel in Roeselare. De eerste ploegen kwamen gisteren al aan. Het gaat om Israel Cycling en NTT. “Omdat de Amstel Gold Race is afgelast, zijn ze iets vroeger dan verwacht. Vervelend voor Nederland, goed voor ons”, zegt manager Damien Janssens. Ook de ploeg van Peter Sagan, Bora Hansgrohe, komt nog langs. Maar Sagan zal daar niet bij zijn, hij rijdt de Ronde van Italië.