Is dat echt nodig nu, inspecties op school?

Volgens de website van de Vlaamse overheid beschikken alle 130 inspecteurs over veel beroepservaring en competenties zodat ze breed inzetbaar zijn. Dat biedt in deze tijden van grote schaarste toch heel wat mogelijkheden om scholen bij te staan? Waarom stappen ze niet uit hun rol van louter observeren en evalueren? Waarom durven ze niet als medelevende lotgenoot in de huid kruipen van de duizenden leerkrachten en stellen ze zich niet ten dienste van de scholen om daadwerkelijk les te geven? Dit zou pas out of the box denken zijn. Misschien is wel een compromis te bedenken in de vorm van een participerende observatie.