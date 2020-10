Jongeren voelen zich "machteloos" en "eenzaam" door coronamaatregelen: "Luister eindelijk eens naar ons" 

In de gesprekken met NWS.NWS.NWS kwam heel vaak het woord "frustrerend" terug. "Het is niet duidelijk wat mag en wat niet mag. Alles verandert zo vaak", zegt Charlotte (18). Mohamed (18): "We hebben niets te zeggen over wat er gebeurt. We worden bijna als poppetjes gecontroleerd."

"Het is een gevoel van machteloosheid", zegt Dylan (18). "Onze mening is niet gevraagd terwijl wij toch diegenen zijn die hier 8 uur per dag op school zitten met een mondmasker. Volwassenen hebben dat bepaald. We willen dat ook onze mening eindelijk gehoord wordt en dat er beslissingen worden gemaakt voor de jeugd."

Eliana (17): "Doe eens een enquête en vraag wat wij het beste zouden vinden." Dat vindt ook Bo (17): "Luister eens naar de jeugd. We hebben iets te zeggen en het is toch belangrijk."