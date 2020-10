"Van haar tot pruik": Radio 2-reporter Kirsten knipt haren nadat vriendin kanker had gekregen

Sophie, een goede vriendin van Kirsten, kreeg in september 2013 de diagnose borstkanker. Het was meteen duidelijk: een borstamputatie en preventieve chemotherapie. “Ze was toen net 30 jaar geworden. Het was een enorme shock, je verwacht niet dat zoiets bij zo iemand jong kan gebeuren”, zegt Kirsten. “Bovendien is de moeder van een andere goede vriendin aan borstkanker overleden.”