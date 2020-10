Joy Sergeys volgt kersvers staatssecretaris Eva De Bleeker op als schepen in Hoeilaart

Joy bedankt ook uitdrukkelijk Open VLD-gemeenteraadslid Luc Meganck die het schepenambt aan hem liet voorbijgaan om de jeugd een kans te geven. "Ik geef de voorkeur aan mijn professioneel werk dat ik moeilijk kan combineren met een schepenambt", zegt Meganck. "Politiek is een ploegsport en soms moet je naar de toekomst kijken. Joy is een talent, we gaan haar helpen om succesvol te zijn."