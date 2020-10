Laatstejaars lerarenopleiding KdG helpen bij stijgend aantal korte vervangingen door corona

Het is een win-winsituatie. "We doen het om scholen uit de nood te helpen en als leerkans voor de studenten om de sprong naar de praktijk kleiner te maken", vertelt Peggy Roumans, praktijkcoördinator in de lerarenopleiding aan KdG. De laatstejaarsstudenten in de bachelor kleuter- en lager onderwijs zijn met 200 en nemen samen voor minstens 1.000 dagen de klas over, zegt de praktijkcoördinator. Sinds vorig academiejaar neemt KdG de korte vervangingen op in het curriculum van de studenten. Alle studenten realiseren tussen de vijf en de vijftien dagen korte vervangingen tijdens hun laatste jaar.