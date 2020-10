Mario Molina, ex-Nobelprijswinnaar die het gat in de ozonlaag wereldwijd onder de aandacht bracht, is overleden

Mario Molina werd geboren in Mexico Stad en was al van kindsbeen af gefascineerd door wetenschap. Als kind kreeg hij van zijn ouders een microscoop en hij vertelde in interviews hoe hij van een badkamer in huis een echt laboratorium maakte. Op zijn 10e verslond hij biografieën van Nobelprijswinnaars, zoals Marie Curie.

Hij studeerde in Mexico, Duitsland en Californië (VS) en doctoreerde in natuurkundige chemie. Molina specialiseerde zich in het onderzoek naar de chemie van de atmosfeer, de dampkring die het leven op aarde in stand houdt en beschermt. Dat was tot dan toe vrij onbekend terrein, hij leverde dus pionierswerk.