Mechelen steekt horeca een hart onder de riem door in te zetten op winterterrassen

De stad zal proberen om op openbare plekken extra ruimte vrij te maken voor de terrassen. Op vergunde terrassen is het toegestaan om verwarmingselementen te voorzien of te zorgen voor meer ecologische alternatieven zoals dekentjes of verwarmde kussens. De stad is ook van plan om mee te investeren in die milieuvriendelijke alternatieven. “Mechelen won vorig jaar de "Green Leaf", dat is een prijs in het kader van duurzaamheid”, zegt Greet Geypen, schepen van economie (Open-VLD). “Door die prijs zijn er middelen beschikbaar om samen met de horeca-uitbaters verwarmde kussens aan te kopen. De stad zal 50 procent mee financieren, dus dat is toch een extraatje om op een duurzame manier de terrassen gezellig en warm te houden.”