Premier De Croo (Open VLD): "Minister De Block baseerde zich op advies Sciensano om 22 miljoen maskers te vernietigen"

Kritiek is er ook op Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) na zijn optreden in "Pano". Die vraagt zich in de reportage openlijk af of er in de Vlaamse woonzorgcentra wel veel echte tekorten aan mondmaskers zijn geweest. “Ik denk dat er veel dreigende tekorten zijn geweest, maar dat er nauwelijks effectieve tekorten bestaan hebben”, stelt de CD&V-minister.

Op die uitspraak wordt erg kritisch gereageerd door Vlaams Parlementslid Hannes Anaf (SP.A) , die ook ondervoorzitter is van de coronacommissie in het Vlaams Parlement. In een bericht op Twitter stelt hij "dat er kennelijk een Planeet Aarde en een Planeet Beke is als je de minister hoorde in "Pano"."

“Hoe wereldvreemd kan je zijn om te zeggen dat er in de rusthuizen geen tekort aan mondmaskers was?”, aldus Anaf. “Niet enkel de beelden, maar ook de bevragingen van de Belgische Federatie van Zorgkundigen en de getuigenissen in het rapport van de Vlaamse Ombudsdienst spreken voor zich. Er zijn verdorie levens verloren gegaan door het gebrek aan beschermend materiaal.”